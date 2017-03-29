Гаркуша, Ургант и Шагин расскажут о своей алкогольной зависимости в спектакле

Режиссер Александринского театра Михаил Патласов ставит спектакль «Трезвые» о людях, которые смогли справиться с алкогольной зависимостью. В документальной постановке историю своей борьбы расскажут актер Андрей Ургант, художник Митя Шагин и шоумен Олег Гаркуша.

Они выступят вместе с автором идеи Наталией Фиссон, актерами «Комик-треста» и Ильей Старосельским, а также артистом Театрального Товарищества Игорем Сладкевичем.

Из сообщения авторов проекта Каждый из участников уверен, что только благодаря программе «12 шагов» он находится сейчас среди живых. Каждый из них согласился стать участником проекта ради того, чтобы помочь другим людям, страдающим тем же недугом. Каждый из них считает свою работу в проекте «ТРЕЗВЫЕ» социально важной и готов работать без гонорара».

Сейчас проект собирает средства на краудфандинговой платформе. Помочь ему можно здесь.