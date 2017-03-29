Организаторы «Евровидения» пригрозили отстранить Украину от конкурса из-за Самойловой

Организаторы «Евровидения» пригрозили временно отстранить Украину от конкурса, если не будет найдено решение по участию российской певицы Юлии Самойловой. Об этом заявила глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре.

Делтенре назвала поведение Украины неприемлимым и сказала, что на поиск компромисса принимающей стороне дадут несколько недель.

Известно, что сейчас организаторы «Евровидения» ведут переговоры с украинским премьером Владимиром Гройсманом и президентом страны Петром Порошенко. Только они, по мнению Делтенре, могут снять запрет или отменить его на время конкурса.

Ранее служба безопасности Украины приняла решение запретить российской участнице «Евровидения-2017» въезд в страну. В СБУ уточнили, что Юлия Самойлова нарушила законодательство Украины. Дело в том, что певица в 2015 году выступала в Крыму, прилетев из Москвы.А украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым только с территории их страны.

В ответ Первый канал и ВГТРК отказались от трансляции «Евровидения-2017» на территории России. И заявили, что если Украина не допустит Самойлову до участия в конкурсе, певица выступит от России вне зависимости от места его проведения.

После чего Европейский вещательный союз заявил, что Юлия Самойлова сможет выступить на «Евровидении-2017» по спутниковой связи.