Audi сняла рекламу с игрушечными автомобилями

Компания Audi сняла рекламу с игрушечной копией автомобиля модели Q2: мини-машина пересекает пустыню, улицу в мегаполисе и мост через Дубайский канал в ОАЭ.

Локации создавал мексиканский фотограф Феликс Эрнандес: в своей студии он с помощью цемента и воды сконструировал песчаные дюны, а асфальт на улице он сделал из наждачной бумаги. Эрнандес опубликовал снимки бэкстейджа.