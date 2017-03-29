Audi сняла рекламу с игрушечными автомобилями

Компания Audi сняла рекламу с игрушечной копией автомобиля модели Q2: мини-машина пересекает пустыню, улицу в мегаполисе и мост через Дубайский канал в ОАЭ.

Локации создавал мексиканский фотограф Феликс Эрнандес: в своей студии он с помощью цемента и воды сконструировал песчаные дюны, а асфальт на улице он сделал из наждачной бумаги. Эрнандес опубликовал снимки бэкстейджа.

Добавим, что над рекламой Audi R8 также работал Эрнандес — он также сделал серию снимков с мини-версией авто.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Afterparty фестиваля «Белые ночи» в Buddha Bar — 13 июня

2 самых ожидаемых автомобиля 2014 года

Михаил Пиотровский рассказал об аресте замдиректора Эрмитажа

Гаркуша, Ургант и Шагин расскажут о своей алкогольной зависимости в спектакле

Организаторы «Евровидения» пригрозили отстранить Украину от конкурса из-за Самойловой

Сотрудники Исаакия попросили президента разобраться с передачей собора РПЦ

Уикенд в Петербурге с 30 марта по 2 апреля

Фотогалерея: коллажи из журналов Собака.ru