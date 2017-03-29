Сотрудники Исаакия попросили президента разобраться с передачей собора РПЦ

Письмо с просьбой к президенту России Владимиру Путину разобраться в неоднозначной ситуации с передачей Исаакиевского собора РПЦ и приостановить действие закона, по которому это стало возможным, 29 марта появилось на сайте музея. Под ним подписались 322 из 400 работников ГМП «Исаакиевский собор», который включает в себя собственно Исаакий и Спас на Крови.

В обращении, которое стало итогом собрания коллектива музея, авторы просят главу государства приостановить действие федерального закона №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». По мнению музейщиков, закон необходимо доработать с учетом особенностей его применения «в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».

Сотрудники апеллируют и к истории (передать собор Священному синоду отказался еще император Александр II) и к цифрам. Из письма следует, что ежегодно зданию храма необходимо около 100 млн рублей только на поддержание и сохранение живописи. Эти деньги учреждение культуры получает из платы за входные билеты — 2,5 млн туристов в год приносят достаточно прибыли, чтобы обойтись без дотаций из госбюджета. Если собор будет передан церкви, пишет коллектив музея Путину, деньги придется изыскивать в карманах налогоплательщиков.

Упомянули в письме и то, что в Исаакии уже около 20 лет ежедневно проходят утренние и вечерние службы. В 2016 году их было 640.

В конце обращения коллектив собора обратился к Путину «не только как к Гаранту Закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри», с просьбой остановить действие закона, по которому передача храма РПЦ может состояться уже 16 апреля 2017 года.

Напомним, 28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.

По материалам «Фонтанки.ру»