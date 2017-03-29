Под Петербургом вновь наблюдали северное сияние
Петербуржцы в ночь с 28 на 29 марта наблюдали северное сияние. Зеленые всполохи было видно над Финским заливом около четырех часов утра, пишут очевидцы в группе «Охотники за сиянием».
А прошлой ночью сияние видели над парком Монрепо в Выборге. «Сияло всю ночь, а с 4 утра было много быстрых вспышек, доходивших в том числе и до зенита», — отмечают наблюдатели.
Добавим, что о появлении северного сияния было известно заранее — национальное управление океанических и атмосферных исследований(NOAA) поставило в прогнозе на конец марта G1...G2 (Kp-5...6) — что соответствует показателям сильной магнитной бури.
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