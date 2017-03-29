Валентина Матвиенко заявила, что власть обязана реагировать на митинги

Глава СовФеда Валентина Матвиенко заявила на заседании 29 марта, что поддержала бы инициативу проверить соответствие доходов и расходов премьер-министра Дмитрия Медведева.

Это заявление прозвучало после реплики сенатора Вячеслава Мархаева. Тот попросил провести такое расследование в ответ на речь другого сенатора, Елены Мизулиной, которая сегодня в СовФеде выразила опасения по поводу того, что "в школах вместо уроков патриотизма проводят уроки борьбы с коррупцией". В ответ на это заявление Мизулиной Мархаев и предложил расследовать, какие доходу получает российский премьер и на что их тратит.

Сначала на его выступление Матвиенко не отреагировала. Тогда за эту инициативу вступилась другой сенатор – вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, которая обратила внимание на то, что идея господина Мархаева "не получила развития". Матвиенко ответила, что "не дала протокольное поручение, потому что он его не сформулировал". "Если бы сформулировал, я бы его поддержала", — добавила спикер СФ, отметив, что "нельзя делать вид, что ничего не происходит".

По ее словам, она уже дала поручение комитету СФ по конституционному законодательству "подготовить предложения по созданию более широких площадок диалога по взаимодействию с гражданским обществом".

Нарусова также не согласилась, что уроки борьбы с коррупцией "противоречат патриотизму". Нет ничего плохого в том, что "школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной", подчеркнула сенатор. "Определиться, почему Россия находится в таком положении,— это и есть патриотизм", — сказала она.

Нарусова также обратила внимание, что тема массовых протестов 26 марта не была замечена федеральными телеканалами. Валентина Матвиенко ответила, что, исходя из ее понимания, Елена Мизулина "не против того, чтобы в школах говорили о борьбе с коррупцией": "Просто она сказала, что уроки патриотизма подменяют этой темой. Это не означает, что не надо заниматься в школах просветительством".

Напомним, в минувшее воскресенье в России прошли массовые протестные акции, поводом для проведения которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемого Алексеем Навальным. В расследовании утверждается, что Дмитрий Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими дорогими объектами недвижимости. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что "материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика".

По материалам «Фонтанки.ру»