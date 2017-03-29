РПЦ назвала референдум о судьбе Исаакия «правовым нонсенсом»

В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум о судьбе Исаакиевского собора, так как под вопрос ставится целесообразность соблюдения федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда добавил, что РПЦ уже ответила на конструктивную критику по поводу передачи Исаакия. И, как считает Легойда, вопрос о проведении референдума – «попытка перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Накануне Горизбирком Петербурга подготовил проект решения, которое утвердит референдум о судьбе Исаакиевского собора. Активисты предлагают спросить у горожан, согласны ли они с тем, что Исаакий, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны управляться музеями, но в них можно будет проводить религиозные обряды и церемонии

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