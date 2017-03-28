Петербуржцы сфотографировали северное сияние над Финским заливом

Петербуржцы ночью 27 марта наблюдали северное сияние. Зеленые всполохи было видно над Финским заливом в бухте Батарейная, пишут очевидцы в группе «Охотники за сиянием».

Специалисты предугадали появление сияния. Из-за сильной магнитной бури всполохи также можно будет наблюдать сегодня ночью.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований(NOAA) поставило в прогнозе G1...G2 (Kp-5...6) — что соответствует показателям сильной магнитной бури. Однако для того, чтобы всполохи были видны, небо должно быть ясным. Сегодня ночью шансы невелики — Ленобласть находится под воздействием циклона.