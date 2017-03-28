В Петербурге пройдет референдум о передаче Исаакия РПЦ

Горизбирком Петербурга подготовил проект решения, согласно которому референдум о судьбе Исаакиевского собора будет утвержден. Документ имеется в распоряжении «Фонтанки», проголосовать за него должны сегодня, 28 марта, на заседании комиссии.

«Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Федерального закона и Закона Санкт-Петербурга», – говорится в проекте решения.

Далее материалы предлагается передать в Законодательное собрание – на следующий этап согласования.

Напомним, что с 1991 года в Северной столице не проводилось ни одного референдума. Согласно закону, сначала голосование горожан утверждает Горизбирком, затем — ЗакС. Следующей стадией для инициативной группы становится сбор подписей. Подтвердить необходимость проведения плебисцита должны как минимум 2% избирателей — это 75 тысяч человек. Их подписи инициаторы референдума должны собрать за месяц. Если же все складывается удачно, то назначается день народного волеизъявления.

Инициатором референдума о статусе Исаакиевского собора стала инициативная группа из оппозиционных депутатов ЗакСа, градозащитников и представителей общественных организаций.

Активисты предлагают спросить у горожан: «Согласны ли Вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания:

Собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор),Собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови) , Собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор),должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

На данный момент в ЗакСе находятся также документы по проведению референдума о наименовании моста именем Ахмата Кадырова в Красносельском районе.

По материалам «Фонтанки.ру»