«Школьники — они дурачки»: Милонов заявил о сексуально неудовлетворенных подростках на митингах Навального

Депутат Виталий Милонов выдвинул предположение, что подростки, участвовавшие в антикоррупционных акциях, митинговали из-за своей сексуальной неудовлетворенности.

«Я думаю, что любовь к Алексею Навальному пройдет по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками», – заявил Милонов.

Кроме того, депутат уверен, что протестные акции были постановкой, в которой оппозиция «использовала детей».

«Школьники – они дурачки. А Навальный, как последняя гомосятина и подонок, использовал детей! Их легко обмануть, и они ничего еще не понимают», – высказался чиновник.

Напомним, что в воскресенье, 26 марта, в крупных российских городах – от Владивостока до Петербурга – прошли антикоррупционные акции «Он вам не Димон». Митингующие вышли призыву оппозиционного политика Алексея Навального, который намедни опубликовал расследование об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. В результате митингов по всей стране около 1300 россиян задержала полиция.

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