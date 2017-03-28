Депутаты предложили давать дополнительный отпуск за ненормированный график работы

Депутаты предложили давать дополнительный отпуск за ненормированный график работы. За переработку сотрудник сможет получить выходные длиной от трех до 15 дней. Такой документ будет внесен в Госдуму сегодня, 28 марта.

Согласно законопроекту, который подготовили депутаты ЛДПР, компании должны будут прописать в коллективном договоре возможность работы по ненормированному графику. Кроме того, указывается, что общее время переработки не должно превышать 120 часов в год. После работа должна считаться сверхурочной – с соответствующей компенсацией.

Также чиновники предлагают запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также людям, у которых есть проблемы со здоровьем.

Депутаты полагают, что законопроект позволит защитить права и интересы работников на отдых.

 

 

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