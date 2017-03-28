Депутаты предложили давать дополнительный отпуск за ненормированный график работы. За переработку сотрудник сможет получить выходные длиной от трех до 15 дней. Такой документ будет внесен в Госдуму сегодня, 28 марта.

Согласно законопроекту, который подготовили депутаты ЛДПР, компании должны будут прописать в коллективном договоре возможность работы по ненормированному графику. Кроме того, указывается, что общее время переработки не должно превышать 120 часов в год. После работа должна считаться сверхурочной – с соответствующей компенсацией.

Также чиновники предлагают запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также людям, у которых есть проблемы со здоровьем.

Депутаты полагают, что законопроект позволит защитить права и интересы работников на отдых.