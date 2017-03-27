Петербург сегодня днем, 27 марта, накрыло снежным штормом. Город, который еще с утра был похож на весенний, замело снегом в считанные минуты. Мы собрали лучшие снимки мартовской погоды в Instagram: зимний Спас-на-Крови, довольные дети и удивленные взрослые.
Фоторепортаж: весенний снежный шторм в Петербурге
Петербург сегодня днем, 27 марта, накрыло снежным штормом. Город, который еще с утра был похож на весенний, замело снегом в считанные минуты. Мы собрали лучшие снимки мартовской погоды в Instagram: зимний Спас-на-Крови, довольные дети и удивленные взрослые.
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