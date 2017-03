Фоторепортаж: весенний снежный шторм в Петербурге

Типичная питерская весна( Мокрый снег и ураганный ветер.Куртка и джинсы промокли насквозь! #санктпетербург #питер #спб #казанскийсобор #снег #весна #saintpetersburg #spb #snow #spring #cathedral #street #color #скучный_инстаграм_трезвенника

