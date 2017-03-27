Петербургские бездомные пускали туристов в заброшенный особняк за деньги

Бездомные устроили бизнес в заброшенном особняке — они за деньги пускали туристов в усадьбу Игеля на Каменоостровском проспекте, 58–60.

Кроме того, активисты обнаружили, что дом разграблен: из него исчезли две мраморные столешницы в парадном зале и угловой двухъярусный камин.

Теперь градозащитники будут охранять усадьбу Игеля, сообщили в отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Активисты выйдут на пост в ближайшее время.