В Петербурге выпустили на волю сов, отобранных у фотографов

В петербургском парке Сергиевка выпустили на волю ушастых сов, которых еще в январе инспекторы из комитета по природопользованию отобрали у фотографов на Исаакиевской площади и у Спаса-на-Крови.

Всего в ходе зимних рейдов зоозащитники изъяли у коммерсантов семь сов. Предприниматели, предлагающие туристам сфотографироваться с животными за деньги, искалечили птиц: в истощенном состояни их их передали на лечение в центр «Сирин». Четыре птицы остались на попечении специалистов, а трех выздоровевших сов отпустили на волю.

Акцию организовали СПбГУ и Комитет по природопользованию к «Часу Земли» и Году экологии.