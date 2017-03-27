Петербуржцы в ближайшие дни смогут увидеть северное сияние

Сегодня ночью и в ночь на 29 марта петербуржцы вероятно смогут увидеть северное сияние из-за сильной магнитной бури, сообщают «Охотники за сиянием».

Национальное управление океанических и атмосферных исследований(NOAA) поставило в прогнозе G1...G2 (Kp-5...6) — что соответствует показателям сильной магнитной бури. А значит, высок шанс, что в Петербурге можно будет наблюдать полярное сияние.

Однако для того, чтобы всполохи были видны, небо должно быть ясным. Сегодня ночью шансы невелики — Ленобласть находится под воздействием циклона.