Петербуржцы в ближайшие дни смогут увидеть северное сияние
Сегодня ночью и в ночь на 29 марта петербуржцы вероятно смогут увидеть северное сияние из-за сильной магнитной бури, сообщают «Охотники за сиянием».
Национальное управление океанических и атмосферных исследований(NOAA) поставило в прогнозе G1...G2 (Kp-5...6) — что соответствует показателям сильной магнитной бури. А значит, высок шанс, что в Петербурге можно будет наблюдать полярное сияние.
Однако для того, чтобы всполохи были видны, небо должно быть ясным. Сегодня ночью шансы невелики — Ленобласть находится под воздействием циклона.
Добавим, что две ночи подряд — с 21 на 22 марта и с 22 на 23 марта — петербуржцы наблюдали северное сияние. Зеленые всполохи было видно на севере — в Сестрорецке.
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