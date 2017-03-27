Тиньков предложил «посадить Путина на царство» в Эрмитаже

Российский миллиардер, банкир и бизнесмен Олег Тиньков в своем аккаунте в Instagram заявил о своих монархических взглядах и предложил «посадить Путина на царство». И проиллюстрировал пост фотографией с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Из сообщения Олега Тинькова в Instagram В России вряд ли и когда-либо приживется демократия, управлять нашей страной демократически трудно, скорее невозможно. Считаю, очень рациональным помазание Путина на царство, и восстановлении Империи! В Эрмитаже есть просторные помещения, тут вам и индустрия туризма в Санкт Петербурге начнёт процветать (см. Лондон). Красивый и правильный Император и Императрица Мария на подходе».

Тиньков отметил, что в случае воцарения монархии « все бы успокоились, не нужно было бы заниматься никаким популизмом, выборами и прочими не нужными западными ценностями». И добавил, что, на его взгляд, предприниматели согласны с такой позицией, так как для них важны стабильность и определенность.

Пост он завершил словами: «Меня никто не просил это написать, и более того, я не буду голосовать на выборах за президента Путина в следующем году, но с удовольствием проголосую за Путина Императора».