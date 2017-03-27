В России изменили правила выдачи водительских прав

В России подписано постановление, утверждающее новый порядок замены и выдачи прав для водителей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В частности, поменять водительское удостоверение можно будет в МФЦ. Также уточнен порядок замены прав иностранцев на российское водительского удостоверение.

Самой позитивной новостью стало то, что при замене прав до истечения срока их действия новые можно будет получить на 10 лет. Это можно будет сделать, предоставив медицинское заключение.

По материалам «Водительского Петербурга» 

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  • Автор: sobaka
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