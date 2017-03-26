В Петербурге и Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение и сильный ветер. Как передает ГУ МЧС по Петербургу в это воскресенье, 26 марта, по прогнозам синоптиков ожидается усиление порывов юго-западного и западного ветра до 15 – 20 м/с.

Метеорологи также добавляют, что средняя температура в городе будет колебаться от плюс 4 градусов днем до минусовой ночью. В целом погода в воскресенье, 26 марта, будет облачной, а местами и вовсе пройдет мокрый снег и дождь.

МЧС напоминает, что при усилении ветра необходимо убрать вещи с балкона и плотно закрыть окна. Если гаража для автомобиля у вас нет, машину следует припарковать вдаль от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Пешеходы, перемещающиеся по улице в ветреную погоду должны соблюдать безопасность: обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Если желания гулять в такую погоду не возникнет — рекомендуем посмотреть нашу подборку событий на уикенд и с целью провести воскресенье.

Сейчас в городе около 1 градуса тепло, ночью температура может понизиться до отрицательной.