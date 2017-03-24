В Петербурге нарисовали граффити-портрет братьев Стругацких

На проспекте Стачек, 72 художники студии On the River нарисовали граффити-портрет братьев Стругацких.

Рисунки они нанесли на три стороны куба, а на четвертой написали цитату из романа «Пикник на обочине»: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!». Расписать арт-объект художникам предложил куратор пространства «Дом культуры».

Авторы рассказали, что рисунок приурочен к решению наследников Стругацких: Мария Аркадьевна и Андрей Борисович устали бороться с пиратством и выложили их тексты в свободный доступ на официальном сайте писателей.

Добавим, что мае у пространства «Дом культуры» собираются организовать фестиваль уличного искусства, в котором примут участие разные художники из Петербурга.

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