В апреле россияне смогут наблюдать два звездопада, рассказали в Московском планетарии.

С 16 по 25 апреля Земля встретится с Лиридами. Пик одного из самых старых наблюдаемых метеорных потоков придется на 22 апреля.

А с 19 апреля по 28 мая можно будет увидеть Аквариды — ожидается до 60 упавших метеоров за час.

Самое удачное время для наблюдения – вторая половина ночи при условиях ясной погоды. Тогда метеоры будут видны невооруженным взглядом: они имеют свойство распределяться по всему небу и «выстреливать» пачками по пять-шесть штук.