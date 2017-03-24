В саду Фонтанного дома расцвели подснежники

В саду Фонтанного дома на Литейном проспекте, 53 расцвели подснежники. «Приходите любоваться», - пригласили петербуржцев в пресс-службе Музея Анны Ахматовой.

Первые подснежники расцвели в Ботаническом саду и в Петергофе еще в начале марта. А в конце февраля в парке Ботсада раскрылись весенники.

Ранее главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, что петербуржцев ждет затяжная ранняя весна: вплоть до конца марта прогнозируются перепады температур от плюса к минусу. Изменчивая погода продлится до середины апреля, но в третьей декаде месяца температура выровняется.

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