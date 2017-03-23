Стало известно, когда в Петербурге начнут разводить мосты

Сезон навигации в Петербурге откроется 10 апреля. График разводки мостов в ближайшее время опубликуют на сайте «Мостотреста».

Сегодня, в ночь с 23 на 24 марта, «Мостотрест» разведет четыре моста: Литейный, Большеохтинский, Дворцовый и Сампсониевский. Так организация проверит их готовность к использованию.

Добавим, что грядущую навигацию Тучков мост переживет в стадии капитального ремонта — предполагается, что переправу откроют в мае 2018 года. А после него на реставрацию уйдет Биржевой мост.

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