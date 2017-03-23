Стало известно, когда в Петербурге начнут разводить мосты

Сезон навигации в Петербурге откроется 10 апреля. График разводки мостов в ближайшее время опубликуют на сайте «Мостотреста».

Сегодня, в ночь с 23 на 24 марта, «Мостотрест» разведет четыре моста: Литейный, Большеохтинский, Дворцовый и Сампсониевский. Так организация проверит их готовность к использованию.

Добавим, что грядущую навигацию Тучков мост переживет в стадии капитального ремонта — предполагается, что переправу откроют в мае 2018 года. А после него на реставрацию уйдет Биржевой мост.

Читайте также: Квадрокоптер снял видео со всеми мостами Петербурга 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Подготовка к навигации: в Петербурге разведут мосты

На мостах Петербурга появятся QR-коды с аудиогидами

В Петербурге завершился сезон навигации

График разводки мостов в Санкт-Петербурге на 2016 год

Стало известно, когда в Петербурге откроется навигация

В Петербурге стартовали плановые разводки мостов

Петербургские мосты продолжат разводить в декабре

В Петербурге сезон разводки мостов завершится 30 ноября