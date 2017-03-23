Самойлова сможет выступить на «Евровидении» по спутниковой связи

Европейский вещательный союз заявил, что Юлия Самойлова сможет выступить на «Евровидении-2017» по спутниковой связи. Он уже предложил Первому каналу организовать телемост.

Так российская певица сможет удаленно принять участие в шоу, несмотря на запрет находиться на территории Украины.

Кроме того, организаторы «Евровидения» продолжают вести переговоры с украинской стороной и выражают надежду на то, что власти не будут вводить ограничения на въезд Самойловой.

Ранее служба безопасности Украины приняла решение запретить российской участнице «Евровидения-2017» въезд в страну. В СБУ уточнили, что Юлия Самойлова нарушила законодательство Украины. Дело в том, что певица в 2015 году выступала в Крыму, прилетев из Москвы.А украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым только с территории их страны.

В ответ Первый канал и ВГТРК отказались от трансляции «Евровидения-2017» на территории России. И заявили, что если Украина не допустит Самойлову до участия в конкурсе, певица выступит от России вне зависимости от места его проведения.