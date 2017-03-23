МИД составил для россиян правила поведения в странах с «компактным проживанием голубых»

На сайте МИДа появилась подробная памятка для путешественников с правилами поведения в разных странах.

Пользователи обратили внимание на неформальную лексику документа — так, в Канаде россиянам рекомендуется не пересказывать сальные мужские анекдоты и шутки про «нетрадиционалов». «Помимо общественного порицания, в крупных мегаполисах с компактным проживанием «голубых» (в частности, Ванкувере, Торонто и Монреале) есть риск нарваться на наказание в форме штрафа и даже срока по серьезной статье «преступление на почве ненависти» (hate crime)», — сообщается на сайте.

Также в памятке можно найти множество советов для путешественников. В любой поездке МИД рекомендует не использовать слово «нигер», не злоупотреблять алкоголем и не ругаться матом. В исламских странах нельзя допускать прилюдные объятия и поцелуи, в государствах с буддийской традицией — дотрагиваться до головы местного жителя.

В Бангладеше не пожимают руки женщинам, в Великобритании жест «вращение пальцем у виска» — это предложение решать самому, а в Египте нельзя сравнивать человека с каким-либо животным. Полный список рекомендаций можно найти здесь.

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