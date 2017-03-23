Синоптики рассказали, какой будет весна в Петербурге

Главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, что петербуржцев ждет затяжная ранняя весна: вплоть до конца марта прогнозируются перепады температур от плюса к минусу.

Согласно прогнозам, средняя температура этой весной будет выше нормы: на 2-4 градуса в апреле и на 1-2 градуса в мае. Но теплые дни будут чередоваться с внезапными похолоданиями: так, в конце марта столбик термометра опустится ниже нуля и пойдет снег. Такая изменчивая погода продлится до второй декады апреля.

Но в третьей декаде апреля температура выровняется. Однако ожидается, что в Петербурге зарядят дожди.

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