Фоторепортаж: как демонтировали знаменитых львов Дачи Безбородко

Дача Кушелевых-Безбородко, построенная еще в XVIII веке по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренго, осталась без своих знаменитых львов. Утром 23 марта 29 скульптур животных демонтировали для отправки на реставрацию. Как ранее сообщали в КГИОП, ориентировочно она продлится 2 года.

За это время планируется отреставрировать и саму дачу — памятник федерального значения, расположенный на Свердловской набережной, 40. В будущем в нем разместят экспозицию, посвященную истории развития ювелирного дела в России. Сейчас там находится противотуберкулезный межрайонный диспансер.

Ранее специалисты пришли к выводу, что фигуры львов сильно загрязнены и носят на себе многочисленные слои краски.

По материалам «Делового Петербурга»