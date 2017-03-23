Оплатить проезд в автобусах и такси петербуржцы смогут по звонку с телефона

Петербуржцы смогут оплатить проезд в общественном транспорте по звонку с мобильного телефона. Систему «Везде» разработали в университете ИТМО – ее начнут тестировать уже в апреле.

Сперва ей оснастят автобусы 24-го и 7-го маршрутов, также она должна появиться в нескольких маршрутках «Третьего парка» и такси.

Для оплаты проезда нужно будет просто позвонить по указанному в салоне транспортного средства четырехзначному номеру. Дальше система спишет у абонента со счета сумму, соответствующую стоимости билета.

Кроме того, для оплаты запустят мобильное приложение и QR-код.