Министр культуры рассказал об «особом» отношении властей к передаче Исаакия РПЦ

Владимир Мединский «осовременил» свою позицию по передаче Исаакиевского собора РПЦ. В интервью «Московскому комсомольцу» министр культуры заявил о необходимости договора, четко прописывающего обязательства церкви и государства по отношению к функционированию петербургского храма.

«Храмы строили для общей молитвы и обращения к Богу, а не для обустройства складов, цехов или киноконцертных залов. Но к Исаакию, безусловно, особое отношение — и, как следствие, особая процедура. В первую очередь должен быть тщательно проработан договор между церковью и городом: что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей? Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом? Смысл в том, чтобы людям стало легче прийти туда, а не сложнее. Если будут платные экскурсии, то каковы условия: цены, допуски, время?» – приводит слова Мединского издание в выпуске от 22 марта.

По словам чиновника, условия работы Исаакия должны быть четко сформулированы в договоре.

«И если церковь этот договор будет нарушать, то государство должно сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас. Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, — то и слава Богу! Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов», – заявил глава Минкульта.

Отметим, что в 2015 году, когда появились первые сведения о возможной передаче Исаакия РПЦ, Мединский высказывался однозначно против того, чтобы музей стал действующим собором. «Мы считаем, что все нужно оставить как есть. С точки зрения министерства культуры, сегодняшний статус Исаакиевского собора оптимальный», – говорил он.

После того, как губернатор Петербурга в декабре 2016 года все-таки принял решение о возврате Исаакиевского в лоно церкви, министр переметнулся. «Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться, он должен увеличиться и облегчиться» , – отмечал Мединский в разговоре с журналистами.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что Исаакиевский собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря – тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее, и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем.

Передачу собора пытались оспорить в суде уже трижды. Но пока безуспешно. Передача собора стала темой уже трех акций протестов градозащитников.

По материалам «Фонтанки.ру»