Спасатели МЧС спасли кота, застрявшего на льдинах канала Грибоедова

Спасатели МЧС ночью 23 марта спасли кота, застрявшего на льдинах канала Грибоедова, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Горожане в комментариях к записи поблагодарили МЧС: особенно спасателя Олега, который по пояс в воде пробирался между льдин, чтобы вытащить котенка. Профессионал спас животное из беды, а две женщины из дома 120, напротив которого проходила спасательная операция, увидели несчастного зверя и взяли его домой.

«Спасибо мужикам из МЧС, по правде говоря, не ожидали, что приедут», – написали очевидцы.