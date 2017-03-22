На заброшенной фабрике «Красное знамя» намерены открыть музей античной скульптуры
Городские власти подняли вопрос реставрации силовой станции заброшенной фабрики «Красное знамя». Эксперты предложили создать там музей античной скульптуры — как в римской ТЭЦ.
Владелец участка со станцией Иван Архипов заявил, что он готов продать комплекс городским властям за символическую плату — после того, как они определятся с идеей. И отметил, что сейчас в здании нет электричества и отопления.
Пока вице-губернатор Игорь Албин отложил окончательное решение, но одобрил реставрацию фасадов здания. Работы начнутся в ближайшее время.
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