На заброшенной фабрике «Красное знамя» намерены открыть музей античной скульптуры

Городские власти подняли вопрос реставрации силовой станции заброшенной фабрики «Красное знамя». Эксперты предложили создать там музей античной скульптуры — как в римской ТЭЦ.

Владелец участка со станцией Иван Архипов заявил, что он готов продать комплекс городским властям за символическую плату — после того, как они определятся с идеей. И отметил, что сейчас в здании нет электричества и отопления.

Пока вице-губернатор Игорь Албин отложил окончательное решение, но одобрил реставрацию фасадов здания. Работы начнутся в ближайшее время.