«Ночлежка» устроит аукцион раритетных вещей

«Ночлежка» в Музее советских игровых автоматов в субботу, 25 марта, устроит благотворительный аукцион «Соцсбыт».

Здесь можно будет купить раритетные вещи для дома. Среди лотов: фотоаппараты «Смена», оригинальные металлические барельефы, набор позолоченных кофейных ложек и хрустальное блюдо, зонтик 60-х годов, пластинки, декоративный рог с Кавказа, графин от бара brimborium с фирменной настойкой и другое.

На Аукционе действуют три минимальные ставки: 100, 300 и 500 рублей. Половина от суммы, которая будет выручена за каждый лот, отправится на помощь бездомным. Оставшаяся часть достанется владельцу вещи.

Старт аукциона — в 20:00 часов. Вход — свободный.

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