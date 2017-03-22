«Ночлежка» устроит аукцион раритетных вещей

«Ночлежка» в Музее советских игровых автоматов в субботу, 25 марта, устроит благотворительный аукцион «Соцсбыт».

Здесь можно будет купить раритетные вещи для дома. Среди лотов: фотоаппараты «Смена», оригинальные металлические барельефы, набор позолоченных кофейных ложек и хрустальное блюдо, зонтик 60-х годов, пластинки, декоративный рог с Кавказа, графин от бара brimborium с фирменной настойкой и другое.

На Аукционе действуют три минимальные ставки: 100, 300 и 500 рублей. Половина от суммы, которая будет выручена за каждый лот, отправится на помощь бездомным. Оставшаяся часть достанется владельцу вещи.

Старт аукциона — в 20:00 часов. Вход — свободный.