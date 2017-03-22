Музей стрит-арта посвятит новый сезон столетию революции
Музей стрит-арта 13 мая откроет новый сезон. Стены завода слоистых пластиков с экспозицией «Через границы / Сквозь ограничения» закрасят, а поверх нанесут новые рисунки, которые будут объединены темой столетия революции в России.
В пресс-службе музея отметили, что новый сезон носит революционный характер не только в из-за привязки к юбилейной дате и месту (музей расположен на Шоссе Революции), но и по сути жанра: тема революции крайне близка самому маргинальному из искусств – стрит-арту.
Экспозицию курируют директор Музея стрит-арта Андрей Зайцев и руководитель берлинского проекта Urban Nation Яша Янг. Под руководством тандема более 30 художников из девяти стран представят свой манифест на тему революции как бешеной энергии, разлома, объединенной силы толпы.
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