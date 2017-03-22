Украина запретила российской участнице «Евровидения» въезд в страну

Служба безопасности Украины приняла решение запретить российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой въезд в страну.

В СБУ уточнили, что Самойлова нарушила законодательство Украины. Дело в том, что певица в 2015 году выступала в Крыму, прилетев из Москвы. А украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым только с территории их страны.

Российский МИД уже назвал решение СБУ «возмутительным, циничным и бесчеловечным актом».

 

Добавим, что международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в мае в Киеве.

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