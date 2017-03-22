На Петербург надвигается штормовой ветер

Завтра, 23 марта, в Петербурге будет тепло, но очень ветрено. Об этом предупреждает МЧС.

Пресс-служба ведомства со ссылкой на синоптиков сообщает, что в четверг в городе на Неве подует сильный ветер западных направлений, его порывы могут достигать 14 м/с. При этом ночью пройдет небольшой дождь, а температура будет колебаться от +1 до +3. Днем вероятность осадков меньше, а воздух прогреется до +6.

Сейчас в нашем городе шесть градусов тепла.

По материалам «Фонтанки.ру»