На Дворцовой площади откроют первую станцию велопроката

Городской велопрокат «Велогород» откроет новый сезон во второй половине апреля. Географию станций с велосипедами расширят вдвое — до 150 вместо 96 существующих.

В апреле компания в тестовом режиме запустит 30 точек велопроката: среди них — первая станция на Дворцовой площади.

11 стоек с велосипедами можно будет найти на Невском проспекте, улице Рубинштейна и у Московского вокзала. Также станции разместятся набережной реки Мойки, на Садовой.

При этом цены на аренду и абонементы останутся такими же, как и в прошлом году.

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