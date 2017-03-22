Под Петербургом сфотографировали северное сияние

Петербуржцы в ночь с 21 на 22 марта наблюдали северное сияние. Зеленые всполохи было видно на севере — в Сестрорецке.

В группе «Охотники за сиянием» очевидцы опубликовали снимки и видео явления, которое им удалось заснять в небе над Финским заливом. По их словам, сияние было видно с 22 часов и до утра. Также всполохи наблюдали в Петрозаводске и Мурманской области.