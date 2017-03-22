Под Петербургом сфотографировали северное сияние
Петербуржцы в ночь с 21 на 22 марта наблюдали северное сияние. Зеленые всполохи было видно на севере — в Сестрорецке.
В группе «Охотники за сиянием» очевидцы опубликовали снимки и видео явления, которое им удалось заснять в небе над Финским заливом. По их словам, сияние было видно с 22 часов и до утра. Также всполохи наблюдали в Петрозаводске и Мурманской области.
Напомним, что северные сияния — одно из следствий сравнительно высокой солнечной активности. Солнечные вспышки и другие проявления нашей звезды ведут к тому, что потоки космической плазмы деформируют земную магнитосферу. В результате ливни заряженных частиц проникают в атмосферу и вызывают свечение газов в ее верхних слоях.
Фото: vk.com/aurora_hunters
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