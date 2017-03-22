Петербургские активисты выяснили, что количество пыли на улицах в 25 раз превышает норму

Петербургские активисты из движения «Красивый Петербург» выяснили, что количество пыли на улицах города в 25 раз превышает норму.

Общественники вместе с проектом «Делайте Правильно!» провели замеры грязи на углу Сенной площади и Спасского переулка. Было собрано 757 граммов смёта на 1 м² – это пыль и песок, которыми ежедневно вынуждены дышать горожане.

Из сообщения «Красивого Петербурга» Начальник отдела комплексной уборки заявила, что мы собрали не загрязнения, а «грунтовые наносы», и на них регламент не распространятся. Если бы чиновники читали законы, они бы знали, что уборка «должна предусматривать удаление грунтово-песчаных наносов и загрязнений. Допускается наличие смёта и мелкого мусора в период между циклами работ, засоренность не должна превышать 30 г/кв.м»».

Комитет по благоустройству обещает справиться с пылью к 1 мая.

Также «Красивый Петербург» снял видеоинструкцию, в которой объясняется, как провести замеры грязи в своём районе.