Петербургские активисты выяснили, что количество пыли на улицах в 25 раз превышает норму

Петербургские активисты из движения «Красивый Петербург» выяснили, что количество пыли на улицах города в 25 раз превышает норму.

Общественники вместе с проектом «Делайте Правильно!» провели замеры грязи на углу Сенной площади и Спасского переулка. Было собрано 757 граммов смёта на 1 м² – это пыль и песок, которыми ежедневно вынуждены дышать горожане.

Из сообщения «Красивого Петербурга»

Начальник отдела комплексной уборки заявила, что мы собрали не загрязнения, а «грунтовые наносы», и на них регламент не распространятся. Если бы чиновники читали законы, они бы знали, что уборка «должна предусматривать удаление грунтово-песчаных наносов и загрязнений. Допускается наличие смёта и мелкого мусора в период между циклами работ, засоренность не должна превышать 30 г/кв.м»».

Комитет по благоустройству обещает справиться с пылью к 1 мая.

Также «Красивый Петербург» снял видеоинструкцию, в которой объясняется, как провести замеры грязи в своём районе.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Greenpeace выяснил, что с раздельным сбором мусора в Петербурге обстоит плохо

Рысь внесли в петербургскую Красную книгу

Петербург оказался в списке самых экологически чистых регионов

Французский художник ездит на коньках по Неве и собирает мусор

В Петербурге намерены запретить продажу пластиковых пакетов

Власти Петербурга придумали способ борьбы с рекламой на асфальте

На Невском проспекте стреляли в активиста, закрашивающего рекламу

Мытнинскую набережную намерены сделать пешеходной зоной