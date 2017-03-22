Секс шоп «Розовый кролик» начал продавать товары для мам и детей

Сеть магазинов "Розовый кролик" расширяет ассортимент за счет нестандартных категорий товаров. В обновленном каталоге товаров можно увидеть игрушки, наборы для детского творчества, средства для ухода, а также спортивное питание и одежду. По словам сотрудника интернет-магазина, детские категории появились в каталоге 2 месяца назад, в офлайн-рознице новый ассортимент тоже можно приобрести, но выбор там меньше. На официальный запрос в компании не ответили.

Как ранее рассказывал "ДП" совладелец магазинов "Розовый кролик" Максимилиан Лапин, в планах компании — стать универсальным гипермаркетом для семьи и по охвату товарных категорий приблизиться к сети "Юлмарт". У "Юлмарта", по собственным данным компании, ассортимент насчитывает 130 тыс. наименований (от крупной бытовой техники до косметики и средств гигиены).

Максимилиан Лапин открыл с партнером первый магазин "Розовый кролик" в 2004 году. В Петербурге сейчас работает около 40 магазинов, сеть развивается также в Москве и нескольких российских регионах. Часть магазинов работает по франшизе. Помимо розничного бизнеса Максимилиан Лапин с интересом исследует общепит — в планах бизнесмена открыть бар Pink rabbit bar, в котором будут организованы знакомства и шоу для взрослых в стиле французского кабаре, а также мужские, женские и семейные вечеринки.

Товары для детей — одна из самых популярных категорий в кризис из-за своей стабильности. По данным агентства исследования рынков РБК, количество россиян, покупающих детские товары онлайн, выросло с 4,1 млн человек в 2015 году до 5 млн человек в 2016 году. Правда, к сожалению российских магазинов, больше половины покупок совершаются на иностранных онлайн-ресурсах, например Aliexpress.

Тем не менее российские магазины в погоне за растущим спросом вводят детские товары в ассортимент. За последнее время игрушками и сосками стали торговать "Юлмарт", Ozon, "Эльдорадо", "Техносила", Wildberries и другие ретейлеры, сменив концепцию магазина бытовой техники или книг на статус универсального интернет-магазина. Объем петербургского рынка детских товаров, по экспертным данным, составил около 36,3 млрд рублей в 2016 году.

"В 2015 году логическим продолжением стратегии компании "Эльдорадо", которая работает во всех каналах продаж, стало введение новых товарных категорий. Ассортимент сети пополнился товарами для детей и мам, товарами для дома, сада и ремонта. Сейчас в ассортименте также представлены товары для домашних животных, аксессуары для путешествий, парфюмерия, косметика, сантехника", — рассказывают пресс-секретарь компании "Эльдорадо" Юлия Завьялова. По итогам первого полугодия 2016 года продажи новых категорий в "Эльдорадо" показали почти троекратный рост к 2015 году.

Тем не менее успех на этом рынке не гарантирован, предупреждают эксперты. "Нельзя сказать, что расходы на ввод новых категорий минимальны, а цена ошибки невелика. Риски высоки, особенно если категория отличается от привычного ассортимента ретейлера", — говорит Никита Самарин, директор управления продуктовых линий "Энергия" компании "Юлмарт". По его опыту, простого размещения на электронной витрине недостаточно, например, для развития ассортимента "Юлмарт" строит многофункциональные центры нового формата и совершенствует инфраструктуру. На детские товары приходится менее 10% оборота компании, но этот показатель будет расти, ожидает Никита Самарин.

"Если вы развиваетесь как гипермаркет, то от вас ждут широчайшего ассортимента, подкрепленного качественным сервисом и услугами", — говорит Михаил Славинский, генеральный менеджер "Ситилинк". Он отмечает, что для минимизации рисков нужно учитывать два важных фактора: "Во-первых, любое нововведение должно соответствовать ожиданиям целевой аудитории. Если она не соответствует, считайте, что открыли магазин с нуля. Во-вторых, нетипичный для ретейлера товар — это другая логистика: иной тип упаковки, требования к хранению и перевозке". На счету "Ситилинк" несколько неудачных попыток введения абсолютно новых товарных категорий ("Товары для детей", "Фотоуслуги"). Зато благодаря результатам этих экспериментов "Ситилинк" до сих пор остается в своем экспертном поле. "Мы выбрали путь специализированного магазина компьютерной техники и электроники", — резюмирует Михаил Славинский.

По материалам "Делового Петербурга"