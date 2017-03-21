Подготовка к навигации: в Петербурге разведут мосты

Литейный, Большеохтинский, Дворцовый и Сампсониевский мосты будут разводить несколько ночей подряд: переправы через Неву и Большую Невку готовят к сезону навигации.

Как сообщает «Мостотрест», Большеохтинский и Дворцовый мосты будут разводить три ночи подряд — 22, 23 и 24 марта. При этом переправа с Синопской на Малоохтинскую набережную окажется недоступна с двух часов ночи до 5 утра, а от Дворцовой площади на Васильевский остров автомобилисты не смогут попасть с 01:25 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 — по традиционному летнему расписанию.

Литейный мост закроют для наземного транспорта 21 и 22 марта с 01:40 до 04:45. В те же даты разведут и Сампсониевский мост, с половины второго до половины пятого утра.

Напомним, что по-прежнему в связи с ремонтом ночью не проехать по Тучкову мосту — с полуночи до шести утра.

По материалам «Фонтанки.ру»