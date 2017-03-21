Корпуса Этнографического музея намерены построить по старинному проекту Карла Росси

Совет по сохранению культурного наследия (ССКН) Петербурга во главе с вице–губернатором Игорем Албиным решил обратиться к федеральным властям с вопросом о возможности строительства в Михайловском саду исторических корпусов Михайловского дворца по проекту архитектора Карла Росси (1775–1849).

Такое решение совет принял вчера после обсуждения проблемы реставрации здания бывших производственных мастерских Михайловского театра для нужд Этнографического музея. (Ранее предполагалось возвести для этих целей новое здание площадью 20 тыс. м2 позади музея у Михайловского сада. Но, чтобы не противоречить закону об охране памятников, от проекта отказались). В мае 2015 года министр культуры Владимир Мединский обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой передать это здание в собственность РФ, чтобы разместить там фондохранилище музея. "Город сработал бытсро. Передача здания и участка состоялась в конце 2016 года", — сообщил "ДП" бывший глава Северо-Западной дирекции по строительству Минкульта РФ Александр Шабасов.

Как рассказалвчера на ССКН директор Этнографического музея Владимир Грусман, в здании бывших мастерских площадью 2,3 тыс. м2 музей собирается разместить хранилище, небольшую экспозицию и реставраторов. "У нас хранится 700 тыс. экспонатов (за прошлый год их стало на 12 тыс. больше), а выставляется только 7% от общих фондов. Нам нужно пространство", — говорит Владимир Грусман.

Работы запланированы на 2017–2018 годы. Их стоимость, исходя из данных, заложенных в федеральную целевую программу, будет чуть более 600 млн рублей. Деньги на приведение здания бывших мастерских в порядок предусмотрены в федеральном бюджете.

Бюро "Традиция" представило вчера на суд ССКН четыре искиза фасадов бывших мастерских, стилизованных под раздичные архитекрургые стили. Но мэтры совета их раскритиковали. А само здание мастерских Михайловского театра они назвали новоделом (его пристроили к Этнографическому музею в 30-х годах 20 века) и ужасным ящиком, который надо не приводить в порядок, а снести и забыть.

Настоящей провокацией стало выступление на ССКН архитектора Михаила Мамошина. Его мастерская несколько лет назад занималась проектом по строительству нового здания Этнографического музея позади существующего (тем, от которого, в итоге, отказались). Вчера Михаил Мамошин заявил, что нашел в архивах чертежи Карла Росси, которые доказывают, что в Михайловском саду великий зодчий планировал построить еще два корпуса Михайловского дворца — Кухонный и Служебный, которые должны были завершить "карэ" здания.

"Их воссоздание может решить проблему расширения площадей Этнографического музея и восстановит историческую справедливость. Эти корпуса в чертежах Росси действительно существовали. Но при строительстве Этнографического музея академик архитектуры Василий Свиньин ошибочно разрушил Росси! Но эту ошибку можно исправить, восстановив целостность ансамбля дворца. Это честный путь с точки зрения истории и науки. А реконструкция бывших мастерских Михайловского театра поставит крест на возможности реализовать эти планы", — говорит архитектор Михаил Мамошин.

Оратору напомнили, что Михайловский сад — федеральный памятник. А значит строить там нельзя. Можно лишь воссоздавать утраченные культурные объекты. Но проект Росси был утрачен еще до революции и статуса памятника не имеет. "Так что, для его воссоздания нужно менять федеральный закон", — отметил Игорь Албин. Он же напомнил, что любая корректировка закона — дело долгое. "На это уйдет несколько лет. А новые площади нужды музею Этнографии "еще вчера", — говорит вице-губернатор.

"Мы будем рады и синице в руке. Если ловить журавля, ситуация может очень затянуться", — попытался защитить свой проект Владимир Грусман.

Но членам ССКН идея Михаила Мамошина понравилась и они стали дружно настаивать на том, чтобы отложить решение вопроса с реконструкцией бывших мастерских Михайловского театра.

"Я всегда за активную работу. Но эта та ситуация, когда лучше оставить все как есть, чтобы не наломать дров", — говорит член совета Никита Явейн.

"Мы сейчас выбираем лучшее из худшего. Получается глупость: Росси по закону воссоздать нельзя, а сарай — можно", — возмущается член совета Борис Кириков.

"То, что сейчас предлагается — это вандализм. Надо не ящик восстанавливать, который решит хозяйственную проблему музея, а думать о наследии. Если мы сейчас приведем в порядок этот сарай, мы никогда не сможем восстановить архитектуру Росси. Это ошибка. Если закон не позволяет ее исправить, надо обратится в Правительсвто РФ с просьбой о корректировках. Там есть разумные люди", — предложил другой член совета.

В результате бурной дискуссии члены ССКН решили обратиться в федеральный центр с запросом о возможности реализации проекта по восстановлению исторических корпусов Михайловского дворца по проекту Карла Росси. А фасад здания бывших мастерских Михайловского театра, отданных Этнографическому музею, рекомендовали пока просто покрасить — чтобы не портили красоту Михайловского сада.

Бывший глава СЗД Александр Шабасов в беседе с "ДП" назвал эту идею мечтой, которая может разрушить действительность. "Это просто зацепка г-на Мамошина, чтобы остаться и поработать в этом проекте. Хотя он знает, что на идее строительства в Михайловском саду стоит жирная точка. Ее поставило наше законодательство и эксперты, в том числе московские, с которыми этот проект обсуждался несколько лет. Реализовать его невозможно. А на реконструкцию бывших мастерских Михайловского театра уже заложено финансирование в федеральный бюджет. Что с этим делать? И сроки поджимают. Пока идут дискуссии задние мастерских превратится в развалюху, а музей лишится долгожданной возможность хоть немного расширить свои площади", — заключил он.

По материалам «Делового Петербурга»