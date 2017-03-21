Милонов призвал прокуратуру проверить масонские ложи в России

Депутат Виталий Милонов призвал генерального прокурора Юрия Чайку проверить деятельность масонских сообществ в России.

Чиновник уверен, что масоны пытаются вмешиваться в политику: по данным Милонова, отдельные члены лож пытались участвовать в выборах.

Милонов в своем обращении отметил, что руководство масонов находится во Франции, Англии и США, а российские члены «находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег». И подчеркнул, что законодательство РФ запрещает иностранным компаниям заниматься политической деятельностью в нашей стране.

Добавим, что сейчас в России действует несколько масонских объединений, крупнейшим является Великая ложа России – в нее входит более тысячи членов.

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