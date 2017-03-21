В Петербурге раньше срока зацвели деревья

В Петербург пришла ранняя весна: в ЦПКиО имени Кирова уже зацвела ива, сообщили в отделе садово-парковых работ.

«Если солнышко пригревает, ночью морозы, а днем все-таки теплее, ива зацветает раньше. Все зависит от погодных условий. В этом году рано зацвела», — отметили сотрудники ЦПКиО.

А в начале марта в Ботаническом саду расцвели первые подснежники — весенние цветы показались у гравийных дорожек Северного двора, рассказали в БИН РАН.  

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