В Петербурге небо разделилось пополам: на темную и светлую сторону

Разделенное на черное и белое небо днем 20 марта петербуржцы могли наблюдать над Петропавловской крепостью в Петербурге.

Располосованное небо попало в объектив фотографа нашего издания днем в понедельник. Как объяснили в Гидрометцентре, явление это нередкое и называется «полосы падения». «Это следы выпадающих осадков. А то, что справа они тёмные, а слева – отчётливо белёсые, – видимо, особенности освещения», – объяснила «Фонтанке» начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Сейчас в городе на Неве +7 градусов тепла. В день весеннего равноденствия в Петербурге переменная облачность, к ночи вновь похолодает до -1, на дорогах образуется гололед.

По материалам «Фонтанки.ру»

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  • Автор: sobaka
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