Суд лишил лицензии Европейский университет

Арбитражный суд Ленобласти удовлетворил иск Рособрнадзора и аннулировал лицензию Европейского университета. Значит, уже через месяц ЕУ может лишиться права обучать студентов и выдавать дипломы государственного образца.

Однако вуз собирается подать апелляцию. Но даже если решение останется в силе, университет сможет может снова обратиться в Рособрнадзор за получением новой лицензии.

Напомним, что в декабре 2016 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета.

Руководство вуза сообщило, что изначально проверку в ЕУ инициировал депутат Виталий Милонов: его жалобы содержали заведомо ложную информацию, например, что стипендии выдаются студентам в конвертах и в иностранной валюте.

В июле-августе 2016 года ЕУ посетили одиннадцать контрольно-надзорных служб. После череды проверок и устранений ошибок осталось четыре нарушения. За них в декабре Рособрнадзор и приостановил действие лицензии вуза — а значит, университет лишили права осуществлять образовательную деятельность.

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