Опубликован топ самых богатых россиян

Forbes назвал богатейших люди России, которые вошли в мировой рейтинг журнала за 2017 год.

Топ самых богатых соотечественников второй год подряд возглавил совладелец компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон с состоянием в 18,4 млрд долларов. В общем списке бизнесмен занял 46-ую строчку.

За ним следует крупный предприниматель председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с 17,5 млрд долларов на счету. Тройку замкнул совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, капитал которого оценивается в 16,1 млрд долларов.

В десятку также включили: владельца Volga Group Геннадия Тимченко (16 млрд), основателя USM Holdings Алишера Усманова (15,2 млрд ), президента «Лукойла» Вагита Алекперова (14,5 млрд), совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана (14,4 млрд), главу «Интерроса» Владимира Потанина (14,3 млрд), основного акционера угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко (13,2 млрд) и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга (12,4).

Всего в мировой рейтинг миллиардеров за 2017 год Forbes включил 96 россиян — что на 12 больше, чем годом ранее.