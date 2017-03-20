В Петербурге закрыли сады и парки

В Петербурге сады и парки закрыли на месячную просушку после зимы, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

С понедельника, 20 марта, ограничен вход в Таврический сад и Казанский сквер, Екатерининский сквер и сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли и другие зеленые зоны.

Чуть позже на просушку закроются Никольский сад в Адмиралтейском районе, Лопухинский сад в Петроградском районе и Городской сад в Колпино.

При том в пресс-службе отметили, что сады и парки закрылись на десять дней раньше обычного срока, так как в Петербург рано пришла весна. Специалисты объясняют, что передвижение по напитанным влагой дорожкам может нарушить покрытия.

Обычно дорожки приходят в норму за 2-3 недели — в зависимости от погоды. Как только они просохнут, зеленые зоны вновь откроют для посетителей.