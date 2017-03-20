Петербургский школьник открыл магазин варенья, чтобы заработать на ручную ящерицу

Петербургский школьник Дмитрий Голубев открыл интернет-магазин варенья, чтобы заработать на ручную ящерицу – бородатую агаму.

Родители разрешили завести Диме питомца только в случае, если он заработает на покупку самостоятельно. Мальчик открыл в «ВКонтакте» группу «Митин магазинчик», где продавал варенье, которое варил летом у бабушки.

Нужную сумму в несколько тысяч рублей удалось собрать буквально за три дня – покупатели предлагали по 500 рублей за банку. Счастливый мальчик закрыл продажи сообщением: «Ура! Уже можно покупать агаму! Спасибо!».