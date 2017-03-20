В сети появились карты проходных дворов Петербурга

Художница Екатерина Новикова нарисовала серию карт проходных дворов Петербурга: для тех, кто хочет срезать путь и не встречаться с машинами.

Так, Екатерина подготовила маршрут по дворам Невского проспекта, согласно которому можно пройти от Литейного проспекта до Лиговского. Вторая карта посвящена системе дворов по улице Рубинштейна. Третий выпуск серии «Проходные дворы» позволяет пройти от Фонтанки до Обводного канала.

Добавим, что ранее петербургский иллюстратор Илья Тихомиров нарисовал комиксы про очередь на Айвазовского.