Петербургский депутат намерен запретить котам жить в парадных

Депутат ЗакСа Денис Четырбок предлагает запретить котам и другим домашним питомцам жить в подвалах и парадных домов. Соответствующий законопроект рассматривался на заседании городского парламента 17 марта.

Запрет Четырбока касается не только подъездов, но и лестничных площадок, чердаков, балконов и лоджий.

Петербургские журналисты и художники с иронией отнеслись к законопроекту «Об ответственном обращении с животными». Так, карикатурист Виктор Богорад отреагировал на инициативу картинкой, на которой безграмотные коты смотрят на объявление с надписью «Брысь».



