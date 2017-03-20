Петербургский депутат намерен запретить котам жить в парадных

Депутат ЗакСа Денис Четырбок предлагает запретить котам и другим домашним питомцам жить в подвалах и парадных домов. Соответствующий законопроект рассматривался на заседании городского парламента 17 марта.

Запрет Четырбока касается не только подъездов, но и лестничных площадок, чердаков, балконов и лоджий.

Петербургские журналисты и художники с иронией отнеслись к законопроекту «Об ответственном обращении с животными». Так, карикатурист Виктор Богорад отреагировал на инициативу картинкой, на которой безграмотные коты смотрят на объявление с надписью «Брысь».

Добавим, что законопроект «Об ответственном обращении с животными» находится на рассмотрении Госдумы еще с 2011 года.

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Комментарии (1)

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  • Арина Романова 20 марта, 2017
    Они у вас там, что курят?😱

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