Ученые Академии Штиглица написали об отставке Кичеджи президенту

Семнадцать членов ученого совета Академии Штиглица обратились в администрацию президента и к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову с письмом, в котором изложили свои опасения по поводу объединения вуза с университетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).

Известно, что должность и.о. ректора Академии Штиглица заняла Анна Кислицина — замдиректора СПбГУПТД. Поэтому ученые в своем обращении просят разъяснить им «действительные мотивы» отставки Василия Кичеджи.

«Коллективу Академии им. Штиглица неизвестно ни о каких нареканиях в адрес Василия Кичеджи со стороны Министерства образования. Его увольнение выглядит как волюнтаристское решение, нарушающее поступательное развитие вуза», — написали члены совета.

Напомним, что накануне ректор академии имени Штиглица Василий Кичеджи написал заявление об увольнении по собственному желанию. В интервью СМИ он рассказал о том, что заменить его попросил губернатор.

Студенты академии выступили категорически смены руководства и возможно объединения с «Тряпкой»: они организовали митинг с плакатами «Свободу Мухе» в здании вуза.